Il 25 aprile grigliata di primavera al Parco Frassanelle

Il 25 aprile si terrà una grigliata di primavera al Parco Frassanelle, con esposizioni di artisti e performance nel parco. Durante l’evento, saranno presenti persone che si godono il sole e il clima primaverile, mentre l’odore della carne alla griglia si diffonderà nell’aria. L’atmosfera sarà caratterizzata da momenti di svago e convivialità, tra musica e attività all’aperto.

Sabato 25 aprile Grigliata di Primavera a Parco Frassanelle. Prati, sole, artisti e performers in giro per il parco, persone che si divertono e il profumo della griglia nell’aria. Il 25 aprile a Parco Frassanelle è una giornata divertente e bella, da vivere all’aperta. Ti aspetta un sabato fatto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Visita al Parco FrassanelleStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Il parco privato di... Visita & yoga al Parco Frassanelle e Villa PapafavaTrascorri la festa dell' 1 Maggio immerso nel verde di Parco-Grotte Frassanelle & Villa Papafava a Rovolon nei Colli Euganei! Dalle 10 alle 12 visita...