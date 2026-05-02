Festa del Santissimo Crocifisso drone show con omaggio alle vittime della strage di Monreale

Durante le celebrazioni per il 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, il cielo di Monte Caputo è stato illuminato da uno spettacolo di droni. Lo show ha incluso una dedica ai tre giovani vittime della strage avvenuta l’anno precedente a Monreale. L’evento ha richiamato l’attenzione di molti presenti, che hanno assistito alla rappresentazione luminosa nel contesto delle celebrazioni religiose.

Un drone show, con una dedica speciale ai tre ragazzi uccisi lo scorso anno nella strage di Monreale, ha illuminato il cielo di Monte Caputo nel cuore delle celebrazioni per il 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso.Centocinquanta droni - sincronizzati in una coreografia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate VIDEO | Un anno dopo la strage, Monreale ritrova la festa del Santissimo Crocifisso: "Segno di rinascita per la città"Fede, tradizione e identità si intrecciano in un anniversario di straordinaria importanza: la città di Monreale si appresta a celebrare la 400esima... Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprimaMonreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Galatone i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso della Pietà; Eventi - Solenni Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso - Calatafimi (T; I giorni di Calatafimi: dopo 14 anni torna la Festa del Santissimo Crocifisso; 400° anniversario SS. Crocifisso, ecco tutti gli eventi e le iniziative in programma. Miglionico (MT) fino al 3 maggio celebra la Festa del Santissimo CrocifissoDal 30 aprile al 3 maggio Miglionico celebra la Festa del Santissimo Crocifisso. In programma riti religiosi e due mostre dedicate alla storia della sacra effigie e a Padre Eufemio. trmtv.it Monreale celebra la 400ª edizione della festa del Santissimo Crocifisso: emesso un annullo filatelico specialeDue i tagli previsti: 0,25 euro e 1,30 euro MONREALE, 30 aprile – In occasione dei solenni festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, che quest’anno raggiu ... monrealenews.it Un ramoscello d’ulivo innun fucile apre la Festa del Santissimo Crocifisso di Calatafimi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook