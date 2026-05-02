Festa del lavoro e la verità rimossa di Pietrarsa

Durante la Festa del lavoro si osserva una mancanza di attenzione verso alcune vicende storiche legate alle origini del movimento operaio. In particolare, si evidenzia come certi eventi e figure siano stati dimenticati o trascurati nel racconto ufficiale, contribuendo a una visione parziale della storia nazionale. Questa situazione solleva questioni sulla rappresentazione delle memorie storiche e sul modo in cui vengono trasmesse alle nuove generazioni.

Festa del lavoro: la memoria rimossa di Pietrarsa e il dovere di una verità nazionale. La Festa del lavoro, in Italia, continua a poggiare su un paradosso storico che pesa come una rimozione collettiva. Ogni anno, pedissequamente, celebriamo il primo maggio richiamando gli eventi di Chicago del 1886, la cosiddetta rivolta di Haymarket, come origine simbolica delle lotte operaie moderne. Ma prima di Chicago, prima degli Stati Uniti, prima ancora che il mondo scoprisse la parola “martiri del lavoro”, in Italia — a Napoli — tutto era già accaduto. Il 6 agosto 1863, ventitré anni prima dei fatti americani, gli operai del Real Opificio di Pietrarsa furono uccisi mentre difendevano il proprio posto di lavoro.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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