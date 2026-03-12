Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa | programma speciale per la Festa del Papà

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa organizza per domenica 15 marzo una giornata dedicata ai bambini in occasione della Festa del Papà. L’evento prevede attività di gioco e creatività rivolte a padri e figli, offrendo loro l’opportunità di condividere momenti di svago tra le esposizioni ferroviarie. La giornata si svolge con un programma speciale pensato per coinvolgere tutte le famiglie presenti.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, domenica 15 marzo, dedicherà la Giornata dei Bambini alla Festa del Papà, offrendo a padri e figli l’occasione di trascorrere del tempo insieme tra creatività, gioco e divertimento. Dalle 10:30 alle 18:00, numerosi laboratori animeranno la giornata dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

