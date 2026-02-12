A Pietrarsa in scena La Festa di Carnevale

Domenica 15 febbraio il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un grande palcoscenico di Carnevale. La mostra si anima con lo spettacolo “La Festa di Carnevale”, una produzione di Fabulae – Theater for Children. La scena porta i visitatori in un mondo di colori, musica e allegria, tra trenini storici e costumi vivaci. La giornata promette di divertire grandi e bambini, portando l’atmosfera festosa tra le rotaie e le carrozze antiche.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a colorarsi della magia del Carnevale. In una cornice dove la storia dell’industria e del viaggio si fonde con l’arte, domenica 15 febbraio approda lo spettacolo “La Festa di Carnevale” nuova produzione firmata Fabulae – Theater for Children. L’evento, nato dalla M&N’s, non è solo una celebrazione ludica, ma un’esperienza teatrale pedagogica che utilizza il linguaggio universale della Commedia dell’Arte per affrontare temi di profonda attualità. Trama: tra equivoci, pasticci e il valore dell’amiciziaLa storia si svolge nel fastoso palazzo settecentesco del signor Balanzone, fervente di attività per i preparativi di un sontuoso pranzo di Carnevale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Pietrarsa Festa Carnevale di Viareggio, la festa della grafica Lo scorso febbraio, a Viareggio, ho visto con i miei occhi come il Carnevale si trasforma in una grande esposizione di arte e creatività. Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini a Pordenone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pietrarsa Festa Argomenti discussi: Carnevale a Pietrarsa: in scena La Festa di Carnevale - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Portici, il Carnevale tra le locomotive: festa e spettacoli per i bambini a Pietrarsa; Napoli. Pop Wave- Comicon for Palestine; Gran Carnevale 2026 a Casapulla - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. A Pietrarsa in scena La Festa di CarnevaleIl Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a colorarsi della magia del Carnevale. In una cornice dove la storia dell’industria e del viaggio si fonde con l’arte, domenica 15 febbraio appro ... napolitoday.it #Magazine #LaFestadiCarnevale #CarnevaleaPietrarsa Carnevale a Pietrarsa: in scena “La Festa di Carnevale”: #ILMONITO Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a colorarsi della magia del Carnevale. In una cornice dove la storia dell’indust - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.