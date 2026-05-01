A Monte Castello di Mercato Saraceno si svolge una cerimonia per ricordare i 19 operai che persero la vita nel 1948 a causa del crollo del Ponte Zingone. L’evento ricorda un episodio tragico avvenuto più di settant’anni fa, coinvolgendo le persone che lavoravano sul ponte al momento della tragedia. La commemorazione si tiene ogni anno, attirando familiari, residenti e rappresentanti delle istituzioni locali.

? Cosa sapere Monte Castello di Mercato Saraceno commemora i 19 operai morti nel crollo del Ponte Zingone.. Le autorità di Mercato e Sogliano riuniscono sindacati e scuole per la sicurezza nei cantieri.. Monte Castello di Mercato Saraceno ricorda oggi i 19 lavoratori caduti nel crollo del Ponte Zingone il 30 aprile 1948, un evento che segnò profondamente la storia del dopoguerra con una perdita umana senza precedenti. La comunità si riunisce in questa mattina di venerdì 1° maggio 2026 per onorare la memoria di quei martiri del lavoro che persero la vita settantotto anni fa. Il programma delle commemorazioni prevede, alle ore 10, una celebrazione religiosa presso la chiesa parrocchiale locale, seguita alle 10:45 dalla deposizione di una corona floreale sul monumento dedicato ai caduti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia del Ponte Zingone: il ricordo dei 19 operai caduti nel 1948

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