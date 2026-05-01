Festa dei lavoratori Inail onora le vittime del lavoro

In occasione della Festa dei lavoratori, l’Inail ha organizzato una cerimonia in memoria delle persone decedute sul lavoro. La giornata è iniziata con un momento di silenzio, seguito da un breve discorso che ha ricordato l’importanza della sicurezza sul lavoro. La celebrazione si svolge ogni anno per rendere omaggio alle vittime e sottolineare l’impegno delle istituzioni nel prevenire incidenti e infortuni.

Festa dei lavoratori, all’Inail la cerimonia in memoria delle vittime del lavoro. La Festa dei lavoratori si apre quest’anno con un gesto di silenzio e responsabilità civile. Nel piazzale della Direzione generale dell’Inail, a Roma, si è svolta la cerimonia che ogni primo maggio rinnova la memoria delle vittime del lavoro, trasformando un luogo istituzionale in uno spazio di raccoglimento collettivo. Due corazzieri in alta uniforme hanno deposto la corona di fiori inviata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti al monumento di Vincenzo Vela dedicato ai minatori del San Gottardo: un altorilievo che, dopo il recente restauro, torna a mostrarsi nella sua forza originaria, come se il bronzo respirasse di nuovo la storia che custodisce.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Festa dei lavoratori, Inail onora le vittime del lavoro Notizie correlate Agnone, il Primo Maggio onora le vittime del lavoro nel cuore produttivo? Cosa sapere Agnone, domani alle 11:00, deposizione corona d'alloro presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro. Festa dei Lavoratori, Ditto: “Lavoro senza diritti non è lavoro: è sfruttamento con il sorriso”L’imprenditore: "Nel turismo si celebra il Primo Maggio mentre migliaia di lavoratori stagionali restano invisibili al sistema. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: DL 1° Maggio, via libera al testo: novità su bonus assunzioni, salari e rider; Non c’è festa il 1 maggio, se si muore sul lavoro; Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in Italia; Sicurezza sul lavoro, domani cerimonia dei sindacati edili all’Inail. Primo maggio, Meloni: Il lavoro dev’essere sicuro e ben retribuito. Sindacati in piazza a Marghera«Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree ... lastampa.it Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriSi celebra in quasi tutto il mondo e c'entra un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore ... ilpost.it +++Dramma prima della Festa di Sant’Efisio+++ Donna muore stroncata da un malore – Ecco che cosa sappiamo Inutili tutti i tentativi di rianimarla: era arrivata a Cagliari per la sfilata +++notizia in aggiornamento+++ - facebook.com facebook Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratori x.com