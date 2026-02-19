MyPlant & Garden 2026 Nogarotto Lombardini22 | Progetto Sottocasa per parco Baden Powell

Il progetto ‘Sottocasa’ nasce da un’idea di Lombardini22 e Save the Planet, e prende vita nel quartiere di Milano. La proposta mira a trasformare il parco Baden Powell attraverso interventi concreti come la creazione di spazi verdi e aree giochi. La presentazione avviene durante MyPlant & Garden 2026, una delle principali fiere del settore. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i residenti e rendere il parco più accessibile e vivibile. Nei prossimi mesi, il Comune valuterà i primi interventi previsti.

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "In occasione di MyPlant & Garden presentiamo il progetto 'Sottocasa', un'iniziativa promossa da Save the Planet e da Lombardini22 all'interno del Municipio 6 di Milano per la rigenerazione del parco Baden Powell. Vogliamo far crescere una comunità di persone che si prende cura di un bene comune come un parco pubblico e aumentare il senso di appartenenza e di responsabilità". Sono le dichiarazioni di Chiara Nogarotto, social value, community & esg lead di Lombardini22, intervenuta al panel 'Project Gallery #3, storie di progetti in costruzione', nell'ambito della decima edizione di 'MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.