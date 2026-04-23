Podenzano inaugurato un nuovo defibrillatore al parco don Galvani

Il Comune di Podenzano ha aperto oggi un nuovo defibrillatore automatico esterno nel parco don Galvani. L’iniziativa è stata annunciata durante la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria a giugno 2025. L’installazione si inserisce in un progetto volto a migliorare la sicurezza pubblica nelle aree di aggregazione. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale e della comunità locale.

Il Comune di Podenzano ha inaugurato oggi un nuovo defibrillatore automatico esterno (Dae), nell’ambito dell’iniziativa presentata durante la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria nel giugno 2025. L’installazione del dispositivo rappresenta un ulteriore passo concreto per rafforzare la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreArezzo, 13 marzo 2026 – Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. Focene, inaugurato il nuovo parco Azzurra MatiddiFiumicino, 17 aprile 2026 – Inaugurato questa mattina il Parco “Azzurra Matiddi”, in via dei Dentali, a Focene, a seguito degli interventi di...