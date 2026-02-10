Dal Campo al banco con Ortilio gli alunni scoprono la biodiversità negli alimenti

Oggi a Termoli, gli studenti delle scuole primarie di Campomarino e Nuova Cliternia hanno partecipato a un evento dedicato all’alimentazione e alla biodiversità. La cooperativa Fruttagel ha organizzato una giornata di attività per far scoprire ai più giovani come funziona il ciclo degli alimenti, dalla coltivazione alla tavola. I bambini hanno toccato con mano i prodotti, ascoltato spiegazioni e imparato l’importanza di scegliere cibi sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Termoli (Molise), 10 febbraio 2026 – Una giornata all’insegna dell’educazione alimentare e della sostenibilità ha coinvolto oggi gli studenti delle scuole primarie di Campomarino e Nuova Cliternia, grazie al progetto “Dal campo al banco con Ortilio” promosso dalla cooperativa agricola Fruttagel. L’iniziativa, che ha già toccato oltre 17.500 alunni in tutta Italia, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di una sana alimentazione e del rispetto per l’ambiente, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. L’apprendimento è stato declinato in forme innovative e coinvolgenti, trasformando gli spazi scolastici in veri e propri laboratori di scoperta.🔗 Leggi su Ameve.eu

