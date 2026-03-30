Pasquetta tra gli ulivi secolari | tour dell' olio e attività per adulti e bambini

A Carovigno, nella tenuta Parco Piccolo, si è svolta una giornata di Pasquetta dedicata alla natura e alla tradizione pugliese. L'evento ha previsto un tour tra gli ulivi secolari e attività rivolte sia agli adulti che ai bambini, offrendo un’esperienza all’aperto in un ambiente caratterizzato da alberi secolari. La giornata ha coinvolto visitatori di diverse età che hanno partecipato alle varie iniziative proposte.

CAROVIGNO - Una Pasquetta all'insegna della natura e della tradizione pugliese a Tenute Parco Piccolo di Carovigno. L'appuntamento, in programma lunedì 6 aprile, offre un'esperienza completa per tutta la famiglia, combinando cultura dell'olio e intrattenimento per i più piccoli presso l’antico casolare. La giornata prenderà il via alle 11:30 con un tour dell'oliveto, durante il quale visitatori potranno partecipare a una degustazione guidata dell'olio extravergine d'oliva, alla scoperta di curiosità, miti e leggende da sfatare sul prodotto simbolo della Puglia. A conclusione del tour, intorno alle 13.30, ci si potrà intrattenere per un brunch da condividere all’ombra del porticato, con lo sfondo della tipica architettura rurale del luogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pasquetta tra gli ulivi secolari: tour dell'olio e attività per adulti e bambini Articoli correlati Nell’anno più buio per l’olio sorsi di buone storie tra gli uliviL’ulivo è una pianta straordinaria, capace di stupirci anche nelle annate più difficili come questa, quando ha dovuto combattere contro due nemici... "Mentre si celebra l'eccellenza dell'olio, ulivi diventati scheletri e agricoltori lasciati soli"CAROVIGNO - Da una parte custodi orgogliosi del proprio "oro verde", patrimonio che racconta la storia millenaria della nostra terra. Approfondimenti e contenuti su Pasquetta tra gli ulivi secolari tour... Temi più discussi: Pic-nic di Pasquetta nelle al Country Resort il Frassine; Turismo, Visit Emilia: a Pasqua sboccia la primavera in Emilia; Sassari, la Settimana Santa tra fede e identità: tutti gli appuntamenti religiosi. Pasquetta all'ippodromo Pinna; Ostuni to Live: le proposte degli operatori per vivere la Città Bianca. Ostuni Live: bike tour per masserie, escursioni e Pasquetta nei GiardiniPrende avvio il calendario unico delle esperienze per vivere la Città Bianca attraverso una proposta integrata tra gli operatori del settore ... brindisireport.it Pasqua 2026: vacanze in Italia tra astroturismo, talassoterapia, parco bioenergetico e divertimento per i bambiniDalle Dolomiti alla Sardegna passando per il lago: idee per le vacanze pasquali tra spa panoramiche, ristoranti stellati ed esperienze in mezzo alla natura ... corriere.it Il club ha annullato tutti gli eventi previsti durante la settimana che porterà alla trasferta di Bari nel giorno di Pasquetta - facebook.com facebook Settimana di #Pasqua al via con il maltempo: fino a 100 mm. Come evolverà fino a Pasquetta #Meteo con Lorenzo Pasqualini . x.com