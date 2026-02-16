Caso fentanyl la replica di Borgorete | Esposizione mediatica negativa che lascia un' ombra profonda sulla nostra cooperativa

Il Cda della cooperativa Borgorete ha deciso di intervenire dopo le recenti notizie sul caso fentanyl, che hanno causato un’immagine negativa e un danno alla reputazione dell’associazione. La notizia sulla chiusura delle indagini e l’accusa di favoreggiamento per tre operatori ha portato a una forte esposizione mediatica, che ha lasciato un’ombra pesante sulla cooperativa. Borgorete sottolinea come questa rappresentazione non rifletta la realtà delle attività quotidiane e della gestione interna, e denuncia i danni causati dall’attenzione eccessiva dei media. La cooperativa ha deciso di fare chiarezza pubblicamente, cercando di rassicur

A seguito della notizia sulla chiusura delle indagini che ha portato ad indagare tre persone dell'associazione il Cda ha diffuso una nota per fare chiarezza sulla questione Una nota diffusa per fare chiarezza sulla questione. A seguito della notizia sulla chiusura delle indagini nell'ambito del "caso fentanyl" per il quale la Procura di Perugia ha ipotizzato il concorso in favoreggiamento per tre operatori della cooperativa Borgorete il Cda dell'associazione ha deciso di diffondere una nota per fare il punto su quanto accaduto a seguito della diffusione della notizia. Due dei tre indagati sono "usciti dalla cooperativa, in momenti diversi e per motivi personali che nulla hanno a che fare con la vicenda in oggetto" spiegano, mentre per quanto riguarda la terza persona parlano di "una stimata coordinatrice di un settore della cooperativa" che avrebbe appreso "prima dai giornali che dagli atti ufficiali la propria posizione di indagata e saprà rappresentare nelle sedi opportune le proprie ragioni in modo efficace e accurato".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La Procura di Perugia ha chiuso le indagini sulla scoperta di fentanyl, che ha sollevato preoccupazioni tra i tossicodipendenti e ha coinvolto una cooperativa sociale locale.

