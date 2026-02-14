Perugia | Fentanyl indagine chiusa su allarme tossicodipendenti e cooperativa sociale coinvolta

La Procura di Perugia ha chiuso le indagini sulla scoperta di fentanyl, che ha sollevato preoccupazioni tra i tossicodipendenti e ha coinvolto una cooperativa sociale locale. La decisione arriva dopo che, ad aprile 2024, gli investigatori hanno scoperto che alcuni dosi di eroina contenevano questa sostanza, portando a un’indagine su chi avrebbe tentato di prevenire il rischio. Tre operatori della cooperativa sono stati accusati di favoreggiamento, ma ora le indagini sono state concluse.

Fentanyl a Perugia: Indagine su un Allarme e le Accuse a Chi Voleva Prevenire il Pericolo. La Procura di Perugia ha chiuso le indagini per concorso in favoreggiamento nei confronti di tre operatori di una cooperativa sociale locale, in seguito a un’indagine avviata nell’aprile 2024 dopo la segnalazione di una possibile presenza di fentanyl in alcune dosi di eroina. L’inchiesta, che ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’allarme e sul ruolo di chi opera nella riduzione del danno, non ha confermato una diffusa contaminazione della sostanza, ma ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati per presunte omissioni e incompletezze nelle dichiarazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tre operatori di una cooperativa sociale di Perugia sono finiti sotto inchiesta perché si sospetta che abbiano fornito fentanyl mescolato con dosi di eroina.

