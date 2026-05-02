Due attivisti sono stati portati in regime di incomunicabilità e sono stati oggetto di un presidio presso la Farnesina. Di fronte a questa situazione, è stato presentato un ricorso alla Corte Europea. La vicenda riguarda anche la possibilità che l’Italia venga ritenuta responsabile di azioni svolte in mare. La questione coinvolge aspetti legali e il trattamento riservato agli attivisti.

? Cosa scoprirai Come può l'Italia essere ritenuta responsabile per l'azione in mare?. Perché i due attivisti sono stati portati in regime di incomunicabilità?. Chi ha permesso l'intervento militare nelle acque territoriali greche?. Quali rischi corre Saif Abukeshek con la nuova legge della Knesset?.? In Breve Maria Elena Delia e Tatiana Montella guidano le azioni legali per la Flotilla.. Oltre 32 attivisti sono rimasti feriti durante l'irruzione militare sulla nave Eros 1.. Ricorso urgente alla Cedu presentato per proteggere i diritti di Thiago e Saif.. Esposti alla Procura di Roma per la responsabilità italiana su imbarcazione battente bandiera nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farnesina, presidio per i due attivisti: ricorso alla Corte Europea

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