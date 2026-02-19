‘Basta contese su spesa per i farmaci’ Uniamo e Favo dopo il caso Aifa

Uniamo e Favo commentano il caso Aifa, evidenziando come le dispute sulla spesa farmaceutica rischino di ostacolare l'accesso alle cure. La causa deriva da tensioni tra le istituzioni e le aziende farmaceutiche, che rallentano l’approvazione di nuovi farmaci essenziali per pazienti oncologici e con malattie rare. Le organizzazioni chiedono di mettere da parte le polemiche e di concentrarsi sul diritto dei cittadini a ricevere trattamenti efficaci. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, mentre molti pazienti aspettano risposte concrete.

"Non possiamo permettere che il diritto alla cura sia subordinato a logiche di bilancio o a contese di parte: la salute delle persone, oncologiche e rare, ma più in generale di tutti, deve restare un valore universale e non negoziabile". Sono piuttosto articolate ma molto chiare le parole di Favo, Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, e Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare – Rare Diseases Italy, che – in una nota – intervengono sulla questione della spesa per i farmaci in Italia, al centro dello scontro epistolare che ha visto nei giorni scorsi protagonisti il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato e i vertici dell' Agenzia italiana del farmaco (Aifa ).