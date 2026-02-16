Il cieco al volante | Macché furbetto Solo incosciente
Un uomo cieco, che riceveva una pensione di invalidità per cecità assoluta, è stato sorpreso mentre guidava un Suv. La sua presenza al volante ha lasciato tutti sbigottiti, considerando che si muoveva autonomamente, attraversava la strada e si comportava come un automobilista normale. La scoperta ha sollevato molte domande sulla gestione delle certificazioni di invalidità e sui controlli in materia di sicurezza stradale.
Prendeva una pensione di invalidità per cecità assoluta ed era stato visto camminare da solo, attraversare la strada e pure guidare un Suv. Ma l’uomo, un pachistano residente in Brianza, non era il classico furbetto a spese dello Stato. Il Tribunale di Monza l’ha assolto dalle accuse di truffa, falso e riciclaggio, dopo un anno tra carcere e domiciliari e il sequestro di conti correnti, contanti, orologi e gioielli. Nel 2021 l’imputato, amministratore di numerosi negozi in centri commerciali del Nord Italia, arriva al pronto soccorso per una caduta, la seconda in pochi mesi. I medici gli diagnosticano che da un occhio non vede più niente, mentre dall’altro può al massimo percepire la luce o un movimento a breve distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Guidava un Suv da “cieco assoluto” ma non era un “furbetto” ai danni dello Stato
A Monza, un uomo che riceveva una pensione di invalidità per cecità assoluta è stato sorpreso mentre camminava da solo, attraversava la strada e guidava un Suv, nonostante la sua condizione.
