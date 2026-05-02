Fallita la compagnia low cost Spirit Airlines milioni di passeggeri a terra e 17mila dipendenti senza lavoro

La compagnia aerea low cost Spirit Airlines ha dichiarato bancarotta, lasciando milioni di passeggeri senza voli e 17.000 dipendenti senza lavoro. La società, da tempo in crisi, non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e ha cessato le operazioni. Numerosi passeggeri si sono trovati impossibilitati a partire o a tornare a casa, mentre il personale si è trovato improvvisamente senza impiego.

La storica compagnia aerea low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento. È sfumata anche la possibilità di trovare un accordo su un piano di salvataggio dell’ultimo minuto con l’amministrazione Trump. La società ha sospeso i voli invitando milioni di passeggeri a non andare in aeroporto e a riprogrammare le partenze con altri competitor. Restano a casa senza lavoro circa 17mila dipendenti. Il fallimento della Spirit airlines Milioni di passeggeri a terra 17mila dipendenti senza lavoro Le perdite e i tentativi di salvataggio Il fallimento della Spirit airlines La Spirit Airlines era in difficoltà da tempo e l’impennata dei prezzi del cherosene ha peggiorato la situazione, mandando in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fallita la compagnia low cost Spirit Airlines, milioni di passeggeri a terra e 17mila dipendenti senza lavoro Notizie correlate Leggi anche: Usa, fallisce la compagnia Spirit Airlines: 17mila dipendenti a casa Stati Uniti, fallisce la compagnia low cost Spirit Airlines“Spirit Airlines sta cessando tutte le sue attività”: con questa comunicazione sull’home page del sito web ufficiale, la compagnia low cost americana... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caro carburante e salvataggio fallito, la compagnia Spirit Airlines annuncia la chiusura; Spirit Airlines interromperà le operazioni sabato dopo il fallimento dei negoziati di salvataggio - Reuters; Perché Trump vuole salvare Spirit Airlines?; Usa, Wsj: Spirit Airlines verso la chiusura dopo il fallimento del piano di salvataggio. Fallita la compagnia low cost Spirit Airlines, milioni di passeggeri a terra e 17mila dipendenti senza lavoroLa Spirit Airlines era da tempo in difficoltà e l’impennata dei prezzi del cherosene avrebbe reso impossibile trovare una via d'uscita al fallimento ... virgilio.it Fallita la low cost Usa Spirit Airlines: colpa del caro petrolioNaufragati i tentativi di salvataggio dell'Amministrazione Trump: 17mila dipendenti senza lavoro e centinaia di migliaia di passeggeri a terra. Ora si temono rincari ulteriori sui biglietti aerei ... avvenire.it Stati Uniti, la storica compagnia low cost Spirit Airlines dichiara fallimento #fallimento x.com Notizie dal mondo: USA, con effetto immediato resta a terra da oggi Spirit Airlines. - facebook.com facebook