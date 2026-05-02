Fallisce la low-cost Spirit | milioni di passeggeri Usa restano senza volo Dal piano di Trump fallito al caro carburante cosa è successo

Una grande compagnia aerea low-cost ha annunciato la sospensione delle sue attività, lasciando migliaia di passeggeri negli Stati Uniti senza voli programmati. La decisione arriva dopo un lungo periodo di difficoltà, tra cui il fallimento di un piano di ristrutturazione promosso durante l’amministrazione precedente e l’aumento dei costi del carburante. Si tratta della prima grande interruzione operativa di questa portata dopo quasi venticinque anni.

Per la prima volta dopo quasi un quarto di secolo, un’importante compagnia aerea interrompe le operazioni. Si tratta del vettore low-cost Spirit, che secondo la Cnn annuncerà nelle prossime ore il fallimento e la sospensione dei voli. L’azienda navigava da tempo in cattive acque e l’impennata dei prezzi del cherosene ha fornito il colpo di grazia, mandando in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare. I tentativi di raggiungere un accordo con l’amministrazione Trump su un piano di salvataggio dell’ultimo minuto si sono rivelati vani. 17mila dipendenti senza lavoro e milioni di passeggeri senza aereo. Il fallimento di Spirit...🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Caro carburante e salvataggio fallito, la compagnia Spirit Airlines annuncia la chiusura; Crisi carburanti, diverse compagnie aeree rischiano il fallimento - non solo le Low Cost; Spirit Airlines interromperà le operazioni sabato dopo il fallimento dei negoziati di salvataggio - Reuters; Spirit Airlines verso la chiusura dopo il fallimento del salvataggio.

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