Pisa diventa hub Wizz Air | 2 milioni di passeggeri e rotte low-cost

Perché Pisa è diventata la porta d’ingresso dell’Europa dell’Est. Il traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati da Wizz Air a Pisa dal 2010 rappresenta un punto di svolta per il trasporto aereo in Toscana. La compagnia aerea, seconda in Italia per quota di mercato, ha trasformato lo scalo pisano in un hub strategico per i collegamenti con l’Europa centro-orientale. Questo risultato non è frutto del caso, ma di una strategia mirata che ha puntato su rotte spesso trascurate da altri vettori. Attualmente, l’aeroporto di Pisa offre collegamenti con Tirana in Albania, Varsavia in Polonia, Iasi e Bucarest-Otopeni in Romania, e Belgrado in Serbia. Questi Paesi stanno vivendo una crescita economica sostenuta, con una classe media in aumento che viaggia sempre più spesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

