Il centrocampista Nicolò Fagioli potrebbe diventare un nuovo acquisto per il Milan di Allegri. Si parla di numeri legati alle sue prestazioni e di una stima dei costi necessari per il trasferimento. La sua qualità e freschezza sono considerate elementi che potrebbero adattarsi alle esigenze della squadra. La trattativa, secondo le fonti, si concentra sui dettagli economici e sulle possibilità di ingaggio.

Da diverso tempo il Milan sta programmando la prossima stagione tramite vertici in cui partecipano attivamente Massimiliano Allegri e la dirigenza, ossia l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. Ci sono pochi dubbi che in questi incontri si parli di calciomercato: per costruire un Milan vincente, bisogna partire da una campagna acquisti ricca di colpi che alzino notevolmente il livello della rosa. A centrocampo, in attesa di capire il futuro di Luka Modric, si punta con forza a Leon Goretzka, mezzala che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco. Ma non solo. Viste le possibili uscite di Fofana e Loftus-Cheek, sarà necessario almeno un altro innesto oltre al possibile arrivo del tedesco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fagioli, qualità e freschezza al servizio del Milan: numeri, costo e la stima di Allegri

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