Fabriano | 2,4 milioni per nuovi servizi e il futuro del Mondo a colori

A Fabriano sono stati assegnati 2,4 milioni di euro destinati a migliorare i servizi locali e a riqualificare il Parco Regina Margherita. I fondi saranno utilizzati per interventi che riguardano sia l’area verde sia le strutture pubbliche, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai cittadini. La Regione ha approvato questa distribuzione di risorse, che mira anche a potenziare il settore dei servizi nel territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto del Parco Regina Margherita con i nuovi fondi?. Quali nuovi servizi riceveranno i cittadini grazie ai 2,4 milioni stanziati?. Dove verrà costruita la nuova sede del Mondo a colori?. Come influirà il restauro delle mura storiche sul decoro della città?.? In Breve 670.000 euro per la nuova sede Mondo a colori dopo inidoneità antisismica.. 150.000 euro per variante Pala Guerrieri e 50.000 euro per mura storiche.. 115.650 euro per ripristino fontana Parco Regina Margherita e 59.350 euro centri naturali.. 9.000 euro per telecamere Biblioteca comunale e gestione bilancio con Daniela Ghergo.. Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2025 e una variazione di bilancio da 2,4 milioni di euro, definendo nuovi investimenti per la città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fabriano: 2,4 milioni per nuovi servizi e il futuro del Mondo a colori Notizie correlate Fabriano: 3,9 milioni per servizi, strade e culturaIl Consiglio comunale di Fabriano ha approvato una manovra finanziaria di quasi quattro milioni di euro, destinata a colmare le lacune nei servizi... Palermo, 18 milioni per lo Zen: nuovi servizi e scuole per il quartiereUn piano da 18,2 milioni di euro punta a trasformare il volto del quartiere San Filippo Neri a Palermo, attraverso un pacchetto di otto interventi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fabriano approva il bilancio 2025: 2,4 milioni per investimenti e nuovi servizi; Consiglio comunale, variazione di bilancio e fine cantiere PalaGuerrieri; L’industria della carta finisce a brandelli: la fabbrica adesso punta su passaporti e banconote; Da Tresoldi a 30 milioni, il figlio d'arte continua a segnare: l'Arsenal è pronto ad acquistarlo. Fabriano: approvato il Rendiconto finanziario 2025 e la variazione di Bilancio 2026Approvato dal Consiglio comunale di Fabriano il Rendiconto di bilancio 2025 e la variazione di bilancio per complessivi 2,4 milioni di euro ... centropagina.it Consiglio Fabriano approva rendiconto 2025, variazione bilancio da 2,4 milioni(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 02 MAG - Approvato dal Consiglio comunale di Fabriano (Ancona) il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025 e la variazione di bilancio con interventi previsti ... msn.com "Cara mamma e babbo caro, Vengo fucilato ma non tremo e come non tremo io non lo dovete nemmeno voi.” #IvanSilvestrini davanti al plotone d’esecuzione fascista della #GNR il #2maggio 1944 a #Fabriano, morì gridando : «Viva il comunismo!».Aveva 20 x.com Il Consiglio comunale di Fabriano nella seduta del 30 aprile ha approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025 e la variazione di bilancio con la quale sono stati previsti interventi per complessivi 2,4 milioni di euro. leggi la nota stampa al l - facebook.com facebook