Palermo 18 milioni per lo Zen | nuovi servizi e scuole per il quartiere

A Palermo, un investimento di 18,2 milioni di euro è stato destinato al quartiere San Filippo Neri. La Regione Siciliana ha approvato un piano che prevede otto interventi, tra cui la realizzazione di nuovi servizi e scuole. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni del quartiere e a fornire nuove opportunità ai residenti. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di apportare modifiche significative alla zona.

Un piano da 18,2 milioni di euro punta a trasformare il volto del quartiere San Filippo Neri a Palermo, attraverso un pacchetto di otto interventi strategici finanziati dalla Regione Siciliana. La decisione, presentata questo pomeriggio, mira a potenziare i servizi e la vivibilità dello Zen, con l’obiettivo di integrare pienamente questa zona nel tessuto urbano della città. Il Presidente della Regione, Schifani, ha sottolineato come il rilancio delle zone periferiche rappresenti una priorità assoluta per il governo regionale. Secondo quanto dichiarato dal vertice palermitano, la crescita economica che sta vivendo deve tradursi in benefici tangibili per la società e la cultura locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, 18 milioni per lo Zen: nuovi servizi e scuole per il quartiere Notizie correlate Leggi anche: Palermo città della legalità, gli studenti dello Zen: "Il nostro quartiere non è sinonimo di mafia" Lombardia investe oltre 18 milioni nel Lario Intelvese: fondi per scuole, servizi e rilancio dei territori montaniOltre 18 milioni di euro per sostenere sviluppo, servizi e contrasto allo spopolamento nelle aree montane del Comasco. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Asp Palermo sottoscrive contratti aggiuntivi: 5,5 milioni per trapianti e abbattimento liste d’attesa; Palermo, ospedale Ingrassia nel degrado. L'Asp: Previsti lavori per 28 milioni; La Regione sblocca 18 milioni di euro per il Fondo di Garanzia Mutualistica; Sispi, sindacati attaccano il Comune: Alla società solo 3,5 milioni su 24 di fondi destinati al digitale. Zen di Palermo, dalla Regione oltre 18 milioni per otto interventi di riqualificazione nel quartiereIl rilancio delle periferie è uno degli obiettivi del governo regionale. E lo dimostriamo con azioni concrete come questi interventi che abbiamo finanziato nel Masterplan per lo Zen di Palermo. Un in ... strettoweb.com Palermo, il nuovo volto dello Zen: finanziati progetti per 51 milioniPALERMO – Il rilancio delle periferie è uno degli obiettivi del governo regionale. E lo dimostriamo con azioni concrete come questi interventi che abbiamo finanziato nel Masterplan per lo Zen di Pale ... livesicilia.it Il rilancio delle periferie è uno degli obiettivi del #governoSchifani. E lo dimostriamo con azioni concrete come questi interventi che abbiamo finanziato nel Masterplan per lo Zen di #Palermo con un investimento di 18,2 milioni di euro #Sicilia #RegioneSicil x.com Il gip di Palermo Walter Turturici ha rinviato a giudizio l'assessora regionale al Turismo Elvira Amata (Fdi) e ha condannato a 2 anni e sei mesi col rito abbreviato l'imprenditrice Marcella Cannariato. Entrambe erano accusate di corruzione. Elvira Amata via facebook