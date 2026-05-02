Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Napoli. Ha commentato il calcio di ieri, affermando che è già superato, e ha sottolineato che contro la squadra partenopea serve più determinazione che studio. Le sue parole sono arrivate in vista della sfida, senza ulteriori commenti sui dettagli tecnici o sulle strategie.

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Napoli. Le parole di Cesc Fabregas. Cosa c’è dentro lo spogliatoio prima di una partita del genere? “C’è serenità. Siamo una squadra molto giovane, si vede dagli occhi dei ragazzi che è un momento importante della stagione. Vogliamo fare bene e continuare a crescere. Oggi partita importante contro una squadra molto buona”. Hai studiato qualcosa di diverso? “Oggi dobbiamo avere tantissima fame e voglia di andare a vincere. In queste partite conta più che altro quello”. Su Douvikas: “Molto contento, giocatore che è cresciuto non tanto nel fare gol ma a livello di interpretazione e movimento.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas replica a Conte: “Il calcio di ieri è già vecchio. Contro il Napoli serve fame, non solo studio”

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