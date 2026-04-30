Prima della partita contro il Napoli, Cesc Fabregas ha parlato della sua esperienza con l’attuale tecnico e delle emozioni legate alle sfide passate. Ha commentato che con l’allenatore attuale ha trovato un equilibrio, mentre in passato, sotto la guida di un altro tecnico, ha vissuto momenti di difficoltà ma anche di grande soddisfazione. Ha inoltre detto che si aspetta una partita difficile e molto combattuta.

Tempo di lettura: 3 minuti Cesc Fabregas prima della partita contro il Napoli sceglie l’equilibrio e la saggezza, elogia Conte per aver mantenuto la sua squadra a livelli alti nonostante i tanti infortuni, preferisce escludere la malafede nelle questioni arbitrali e anche sulla Champions rimanda le pagelle alla fine del campionato. Sabato al Sinigaglia pomeriggio di grande calcio fra due squadre che hanno una mentalità vincente e fra due allenatori capaci di fare la differenza. L’allievo sfida il maestro e rievoca i tempi del Chelsea, l’implacabile metodo di Conte che provoca sofferenza ma – dice Fabregas – fa volare. “Il Napoli – esordisce – è una squadra che ha avuto tanti infortuni di giocatori importanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fabregas: “Contro il Napoli sarà una grande partita. Con Conte soffrivo ma volavo”

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli-Milan 1-0: Conte vince la partita a scacchi contro Allegri con una mossa

Leggi anche: Napoli, partita speciale col Lecce: ci sarà una sorpresa per Conte

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Como-Napoli è Fabregas contro Conte: l'allievo sfida il maestro; ADL ha incontrato Fabregas per il post-Conte!, l'indiscrezione del giornalista sul futuro tecnico del Napoli; Corsa al quarto posto: Juve e Roma sperano in un regalo del Napoli; Como-Napoli, tutte le trappole di Fabregas per Conte.

Calcio: Fabregas sfida Conte, 'contro il Napoli sarà una grande partita'Cesc Fabregas prima della partita contro il Napoli sceglie l'equilibrio e la saggezza, elogia Conte per aver mantenuto la sua squadra a livelli alti nonostante i tanti infortuni, preferisce escludere ... ansa.it

Como, Fabregas punta il Napoli e non dimentica il passato: Con Conte ho sofferto tantissimoIl tecnico dei Lariani ha fatto il punto sulla gara interna contro i campioni d'Italia in programma sabato 2 maggio ... tuttosport.com

Como, Fabregas punta il Napoli e non dimentica il passato: "Con Conte ho sofferto tantissimo" - facebook.com facebook