Nella conferenza stampa, Cesc Fabregas ha dichiarato di essere arrabbiato per non aver vinto, aggiungendo che con giocatori come Harry Kane o Ronaldo avrebbe fatto una tripletta. Ha inoltre commentato in modo scherzoso che per far felice qualcuno deve esprimere il suo disappunto per la mancata vittoria, mentre per altri si tratta di un grande risultato. Le sue parole sono state pronunciate in un tono rilassato e autoironico.

In conferenza stampa, Cesc Fabregas apre con un’autoanalisi divertita: “Per far felice qualcuno devo dire che sono incazzato per non aver vinto, per altri grande prestazione”. Non sceglie. È entrambe le cose, perché lo 0-0 di Como-Napoli è — dal suo punto di vista — esattamente questo: il rammarico per i tre punti mancati e l’orgoglio per aver tenuto testa per novanta minuti ai campioni d’Italia. Fabregas dopo Como-Napoli: “Quando vai uno contro uno col portiere e non segni, qualcosa manca”. La prima parte della conferenza è dedicata alla lettura tattica della partita. Fabregas la rivendica con chiarezza: “Abbiamo preparato la partita nella maniera in cui abbiamo giocato, abbiamo pressato come dei matti, fatto contropiedi, fatta densità in mezzo al campo, abbiamo fatto una partita scomoda per loro ma non è bastato per vincere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas: “Incazzato per non aver vinto. Con Harry Kane o Ronaldo facevamo tripletta”

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