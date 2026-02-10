Harry Kane si racconta | C’è stata inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite ma poi…

Harry Kane si apre e parla delle tensioni vissute con la squadra. L’attaccante inglese spiega che c’è stata un po’ di inquietudine per le sconfitte, ma poi tutto si è tranquillizzato. Kane ha detto che, nonostante le difficoltà, il gruppo ha mantenuto la calma e ha continuato a lavorare sodo. La sua testimonianza mette in luce le sfide di un campionato dove non sempre i risultati arrivano facilmente.

Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Rinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus: «Due grandi squadre, sarà difficile per entrambi. Papà? Forse tiferà.» Juve Lazio, ancora polemiche sugli episodi arbitrali: c’è la presa di posizione dell’AIA! Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1' nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica Harry Kane si racconta: «C’è stata inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite ma poi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Harry Kane si racconta: «C’è stata inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite ma poi…» Approfondimenti su Harry Kane Sinner dopo aver vinto: “Non so se posso dirlo”. Poi però racconta la verità su quel giallo… Dopo la vittoria nel match di esibizione a Melbourne contro Felix Roger-Aliassime, Jannik Sinner ha suscitato interesse con alcune dichiarazioni ambigue. Ofner crede di aver vinto ed esulta, ma non conosce il regolamento: poi perde agli Australian Open Sebastian Ofner, nel corso delle qualificazioni agli Australian Open, ha creduto di aver già ottenuto la vittoria dopo aver conquistato il settimo punto del tie-break. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Harry Kane Argomenti discussi: Harry Kane ricercato dai club della Saudi Pro League dopo la recente rivelazione sulla clausola di rescissione al Bayern; Bayern Monaco, Kane è inarrestabile: Fondamentale restare fedeli a noi stessi. La stagione inizia adesso; Bayern Monaco, Kane è inarrestabile: Fondamentale restare fedeli a noi stessi. La stagione inizia adesso; Antony eguaglia Kane e si avvicina a Mbappe: il brasiliano torna ad essere grande con il Betis. Harry Kane provato dopo la festa del suo primo titolo in carriera: Tutti ne hanno risentitoHarry Kane provato dopo la festa del suo primo titolo in carriera, il centravanti del Bayern Monaco racconta la festa per la vittoria della Bundesliga: Stamattina tutti ne hanno risentito. Leggi ... fanpage.it #HarryKane: “Dopo un paio di partite non vinte l’ambiente già mugugnava. Ma la parte più importante della stagione comincia ora” x.com Una media folle: 3,7 gol segnati a partita Contro un Hoffenheim in 10 dal 17’, il Bayern Monaco ha vita facile. Sono 5 le reti questa volta: doppietta su rigore per Harry Kane e tripletta per Luis Díaz La squadra di Kompany è 1ª a +6 sul Borussia Dortmund - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.