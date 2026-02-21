Il candidato alle presidenziali del Barcellona afferma di aver preso contatti con l’entourage di Harry Kane durante il trasloco estivo

Il candidato alle presidenziali del Barcellona, Xavi Vilajoana, ha confermato di aver avviato discussioni con l’entourage di Harry Kane, in vista di un possibile trasferimento durante l’estate. Vilajoana ha rivelato di aver già sondato il mercato e di aver avuto incontri con gli agenti dell’attaccante inglese. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi, che attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane. La trattativa resta comunque in fase preliminare.

2026-02-20 18:21:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Il candidato alle presidenziali del Barcellona Xavi Vilajoana afferma di aver preso contatti con l'entourage di Harry Kane per un trasferimento estivo al Camp Nou. Vilajoana si oppone a Joan Laporta, così come all'imprenditore Victor Font e all'imprenditore locale Marc Ciria nelle elezioni previste per il 15 marzo. Laporta è il favorito, ma Vilajoana spera di fare colpo inserendo il capitano inglese Kane nel suo impegno elettorale. Cui i nostri giocatori di La Masia hanno avuto la massima priorità, ma abbiamo sempre bisogno della capacità di attirare talenti d'élite.