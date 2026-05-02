Dopo il pareggio tra Como e Napoli, il tecnico dei lariani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha spiegato che la squadra aveva preparato la partita con l’obiettivo di vincere, ma non ha fatto commenti su Nico Paz, definendo il momento non adatto per parlarne. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento del match, senza ulteriori analisi o approfondimenti.

di Francesco Spagnolo Fabregas nel post partita di Como Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn. Le dichiarazioni del tecnico dei lariani sul pareggio di oggi. Nel post partita di Como Napoli Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il tecnico dei lariani. SODDISFATTI DOPO LO 0-0 – «Dipende. Dentro la mia testa, considerando dove eravamo un anno e mezzo fa, sono molto orgoglioso. Dopo questo, sono arrabbiato per non aver vinto avendo preparato una partita per vincere. Non dimentichiamo che ragazzi giovani come Perrone, Da Cunha e Nico Paz hanno lottato contro campioni come McTominay, Lobotka e De Bruyne e di questo sono contento, ma non del risultato perché volevo vincere».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas dopo il pareggio contro il Napoli: «Avevamo preparato la partita per vincere. Nico Paz? Non è il momento di parlarne»

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