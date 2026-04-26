Como Fabregas analizza | Oggi era una partita importantissima dopo gli ultimi risultati Nico Paz in ospedale lo stanno valutando

Dopo la partita di Serie A tra Genoa e Como, il tecnico dei lombardi ha parlato ai microfoni di Dazn, sottolineando come si trattasse di una sfida molto importante, soprattutto dopo le recenti sconfitte. Ha anche riferito che Nico Paz si trova in ospedale e sta ricevendo valutazioni mediche. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle condizioni del giocatore o ai motivi della visita medica.

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