Aston Martin disastrosa nelle qualifiche sprint F1 a Miami | il confronto con le F2 è umiliante
Durante le qualifiche Sprint a Miami, Aston Martin ha mostrato prestazioni molto deludenti. Fernando Alonso ha registrato un tempo superiore all’ultimo della classifica della Formula 2, mentre il compagno di squadra Stroll non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato. Questa situazione ha attirato l’attenzione sullo stato della squadra nel contesto della gara.
Aston Martin in piena crisi nelle qualifiche Sprint F1 a Miami: Alonso gira più lento dell'ultimo tempo della F2, Stroll non completa neanche un giro cronometrato. La FIA li riammette alla Sprint, ma il confronto è durissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: iniziano le qualifiche per la Sprint, SQ1 con gomme medie
Ferrari, Qualifiche Sprint F1 a Miami con rimpianto: Norris in pole, Kimi Antonelli salva la MercedesLando Norris conquista la pole nelle Qualifiche Sprint del GP di Miami 2026 davanti a Kimi Antonelli e Oscar Piastri.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Umiliazione Aston Martin, più lenta di tutte le F2. Ma potrà correre la Sprint - News - Formula 1; F1 - Il declino Aston Martin: dai podi all'ultima posizione; F1 Miami, Qualifiche Sprint: pole Norris, Kimi 2° davanti a Piastri e Leclerc - Risultati - Formula 1; F1 | Aston Martin imbarazzante, AMR26 più lenta di una F2 nelle qualifiche sprint a Miami.
F1 | Aston Martin, che onta: è stata più lenta delle F2. Alonso: Vibrazioni minori, performance ugualiIl miglior tempo ottenuto da una AMR26 nella Sprint Qualifying è stato più alto della F2 più lenta nelle qualifiche di categoria a Miami. Il team e Honda stanno lavorando solo sull'affidabilità. it.motorsport.com
Aston Martin crede nell'Italia e sbarca a RomaAston Martin continua a crescere e crede nel nostro Paese. La nuova era del brand inglese procede a gonfie vele, era il 2020 quando Lawrence Stroll decise di investire due miliardi di euro per il ... sportmediaset.mediaset.it
Aston Martin imbarazzante a Miami: è più lenta di tutte le monoposto in F2! - facebook.com facebook
Aston Martin imbarazzante a Miami: è più lenta di tutte le monoposto in F2! x.com