Aston Martin disastrosa nelle qualifiche sprint F1 a Miami | il confronto con le F2 è umiliante

Durante le qualifiche Sprint a Miami, Aston Martin ha mostrato prestazioni molto deludenti. Fernando Alonso ha registrato un tempo superiore all’ultimo della classifica della Formula 2, mentre il compagno di squadra Stroll non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato. Questa situazione ha attirato l’attenzione sullo stato della squadra nel contesto della gara.