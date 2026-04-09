La Formula 2 ha annunciato il cambio di calendario spostando le proprie gare nel Nord America. Le tappe previste si terranno a Miami e Montreal nel mese di maggio, sostituendo le sessioni originariamente programmate in Medio Oriente. La decisione riguarda le gare del campionato in corso e viene comunicata ufficialmente dall'organizzatore. La stagione continuerà con le nuove date nei due circuiti nordamericani.

La Formula 2 riempie il vuoto lasciato dalle tappe mediorientali spostando le proprie competizioni verso il Nord America, con appuntamenti fissati a Miami e Montreal nel mese di maggio. La decisione, presa congiuntamente dalla FIA e dalla Formula 1, mira a colmare un intervallo di tre mesi nel calendario della serie er dopo la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, causata dal conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Ricalibrazione del calendario per evitare il blocco stagionale. Dopo l’apertura della stagione avvenuta a Melbourne nel mese di marzo, il campionato di Formula 2 si è trovato ad affrontare una sfida logistica e sportiva senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F2 punta sul Nord America: Miami e Montreal salvano il calendario

Perugia punta al poker nella Supercoppa, ma Lorenzetti e Giannelli esprimono perplessità sul calendarioSi accende la final four della Del Monte Supercoppa: la semifinale tra Perugia e Trento promette una sfida intensa e mirata a proporre giocata di...

Leggi anche: L'Irlanda del Nord punta sul catenaccio? L'Italia ha un'arma segreta: Bonucci. Ecco perché