F1 Oscar Piastri si smarca | Impossibile ripetere l’inizio di stagione dell’anno scorso Ferrari e Mercedes sono davanti

Oscar Piastri commenta la sua stagione di Formula 1 e afferma che non sarà possibile ripetere l’inizio dell’anno scorso, sottolineando che Ferrari e Mercedes sono davanti. Il pilota, di origine australiana, parla della situazione attuale e delle difficoltà incontrate, precisando che la stagione partirà con un approccio diverso rispetto all’anno precedente. La sua analisi si concentra sulla competitività delle scuderie di vertice.

Inizia, in casa per giunta, una annata di riscatto per Oscar Piastri? Il pilota nativo di Melbourne, infatti, si prepara per il Gran Premio d'Australia, appuntamento d'esordio del Mondiale di Formula Uno 2026, con la chiara intenzione di prendere il via al nuovo campionato con il piede giusto dopo un 2025 nel quale sembrava lanciatissimo verso il suo primo titolo iridato, salvo poi crollare nel finale e lasciare il trionfo al suo compagno di scuderia Lando Norris. Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha sancito il via ufficiale del weekend dell'Albert Park di Melbourne, il pilota del team McLaren ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso: " Penso che sarebbe ottimistico – o molto ottimistico – dire che avremo le stesse ottime prestazioni di 12 mesi fa. F1, Oscar Piastri: "Ho imparato molto quest'anno, mi sento più forte"La stagione appena conclusa ha inevitabilmente segnato la crescita di Oscar Piastri, al terzo anno in F1. Oscar Piastri on the radio talking about the first lap incident with Lando Norris La delusione 2025 come carburante per il nuovo ciclo tecnicoDopo un Mondiale sfumato nella seconda metà della stagione, Oscar Piastri vuole trasformare la frustrazione in spinta nonostante il regolamento rivo ... F1 2026: Oscar Piastri è in cerca di nuovi team?L'aria attorno a Oscar Piastri si fa pesante. Il pilota australiano attraversa un momento complesso dopo aver guidato con relativa serenità le operazioni iridate. Gli ultimi weekend, tra risultati ... Casco speciale per Oscar Piastri! Per il gran premio d'Australia, il pilota McLaren decide di fare un "servizio fotografico" esclusivo celebrando le bellezze naturalistiche del paese. Il pilota ci rassicura di aver scattato per davvero le foto in Australia