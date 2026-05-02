Durante il Gran Premio di Miami, Oscar Piastri si è piazzato secondo nella Sprint Race, quarta prova del campionato di Formula 1 2026. Dopo la gara, il pilota ha commentato che è stata una buona prestazione, anche se ci sono diversi aspetti da analizzare e migliorare. La competizione si svolge in un weekend ricco di emozioni e sfide, con i piloti pronti a confrontarsi per ottenere i migliori risultati.

Oscar Piastri ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana. Precisamente, il pilota in forza alla McLaren ha ceduto il passo al solo al compagno di squadra Lando Norris, condividendo la top 3 con la Ferrari di Charles Leclerc, il quale si è accomodato al terzo posto. Una volta raggiunta la zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto: “ Credo che nel complesso è stata una buona gara, anche se ci sono diverse cose da valutare. Ma è la stessa situazione per tutti. Ho cercato di stare quanto più possibile vicino a Lando, ma bisogna capire “, ha detto Piastri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Buona gara, ma ci sono diverse cose da valutare”

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