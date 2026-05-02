F1 oggi in tv GP Miami 2026 | orari Sprint e qualifiche programma streaming

Sabato 2 maggio si svolge la seconda giornata del Gran Premio di Miami, tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. La gara si corre sul circuito attorno all’Hard Rock Stadium e prevede le sessioni di Sprint e le qualifiche. Le squadre e i piloti si preparano a un programma ricco di impegni, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili. La giornata sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Sabato 2 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito ricavato attorno alla zona dell’ Hard Rock Stadium, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. Nel day-1 la McLaren ha fatto vedere, quando contava, le cose migliori. Il lavoro svolto dalla scuderia di Woking è stata rimarchevole e gli aggiornamenti sulla monoposto hanno permesso a Lando Norris di conquistare la pole-position per la Sprint che andrà in scena quest’oggi. Alle sue spalle ci saranno l’attuale leader della classifica mondiale, Kimi Antonelli (Mercedes), e l’altro alfiere del Team Papaya, Oscar Piastri.🔗 Leggi su Oasport.it

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