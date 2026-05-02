F1 Norris vola a Miami | pole nella sprint Antonelli in prima fila

Durante le qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, il pilota britannico ha ottenuto il miglior tempo, assicurandosi la pole position. Accanto a lui in prima fila si trova il giovane talento italiano, che ha concluso in seconda posizione. I risultati delle qualifiche hanno visto anche altri piloti tra cui Piastri e Leclerc, che partiranno in terza e quarta posizione. La sessione ha stabilito le posizioni di partenza per la gara principale.

Il campione del mondo Lando Norris firma il miglior tempo nelle qualifiche Sprint del GP di Miami. Accanto a lui il giovane talento Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Leclerc È Lando Norrisa prendersi la scena nelle qualifiche della gara Sprint del GP di Miami. Il pilota britannico della McLaren conquista la pole position con un giro perfetto in 1’27’’869, confermando il suo straordinario momento di forma. Al suo fianco, in prima fila, scatterà la Mercedes del giovane Kimi Antonelli, autore di una prestazione brillante che gli vale il secondo tempo in 1’28’’091. Una conferma importante per il talento italiano, sempre più protagonista nel circus.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - F1, Norris vola a Miami: pole nella sprint, Antonelli in prima fila Notizie correlate F1 a Miami: Norris in pole nella sprint, Antonelli secondo davanti a Piastri. Leclerc quartoÈ Lando Norris a conquistare la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma domani alle ore 18 italiane. F1 GP Miami, Norris in pole per la Sprint Race. Antonelli secondo, Leclerc in quartaMiami (Stati Uniti d'America), 1 maggio 2026 – La Formula 1 riparte nel segno del campione del mondo in carica, Lando Norris. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ho quasi pianto dal primo giro: Norris vola in pole a Miami con una McLaren rivoluzionata; F1 Miami, Norris in pole gara sprint, 2° Antonelli, quarto LeClerc; F1, Norris: L'addio di Verstappen sarebbe grave perdita per nostro sport; F1 | Miami, Norris fa la pole per la Sprint davanti a Kimi. Leclerc quarto. F1 GP Miami, oggi qualifiche e gara sprint: Norris in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streamingLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it F1, Max Verstappen: La vettura è migliorata, ma siamo ancora a mezzo secondo dai primi…Max Verstappen centra la quinta posizione nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul ... oasport.it Tra una #Mercedes che vola e una #McLaren che rincorre, #Norris intravede un varco che non dipende solo dalla sua vettura. Non lo dichiara, ma il sottotesto è più chiaro del risultato in classifica. #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook La McLaren torna a volare e mette il musetto davanti a tutti nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. x.com