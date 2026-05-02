F1 Norris domina la Sprint di Miami | doppietta McLaren

Nella gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, la scuderia McLaren ha ottenuto una doppietta con Lando Norris che ha concluso primo e Oscar Piastri secondo. Al terzo posto si è classificato Charles Leclerc su una Ferrari. La corsa si è svolta su un tracciato cittadino con numerosi sorpassi e cambi di posizione durante la gara. Norris ha mantenuto la testa fin dall’inizio, consolidando la sua posizione fino al traguardo.

Doppietta McLaren nella gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1. A vincere è il campione del mondo Lando Norris, che precede il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo. McLaren imprendibile, Ferrari sul podio La scuderia britannica firma una prestazione solida e concreta, portando a casa una doppietta che conferma il momento positivo. Alle spalle delle due McLaren si piazza la Ferrari di Leclerc, che riesce a salire sul podio davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, quarto. Antonelli ai piedi del podio, Verstappen sesto Quinta posizione per l’altra Mercedes di George Russell, che chiude davanti alla Red Bull di Max Verstappen, sesto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - F1, Norris domina la Sprint di Miami: doppietta McLaren Norris Dominates Miami Sprint for McLaren's First Win! Notizie correlate F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzoA giudicare dal risultato della sprint race di Miami, il mese di pausa forzata dovuto alla cancellazione delle gare in Arabia Saudita e Bahrain è... Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc Contenuti di approfondimento Temi più discussi: F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d'arrivo e classifica; Gp Miami, dominio Norris nella sprint davanti a Piastri. Ordine di arrivo e classifica Mondiale; F1, GP Miami: Doppietta McLaren nella Sprint, Norris domina | Quattroruote.it; F1 Miami, Sprint Race: McLaren pigliatutto! Norris domina, Leclerc salva il podio. F1, GP Miami: Doppietta McLaren nella Sprint, Norris dominaLa McLaren interrompe il dominio Mercedes e firma una Sprint senza sbavature. Leclerc tiene la Ferrari sul podio ... quattroruote.it F1 Miami Race Sprint 2026: Norris domina, Ferrari in agguatoNorris vince la Sprint Race di Miami 2026 davanti a Piastri e Leclerc. Ferrari competitiva, Mercedes delude. Classifica completa.La Sprint Race di Miami 2026 premia Lando Norris, autore di una gara pe ... newsf1.it Dopo una gara Sprint deludente, Kimi Antonelli si riscatta con la pole position del GP di Miami. Alle sue spalle, Max Verstappen e Charles Leclerc. --- After a disappointing Sprint Race, Kimi Antonelli bounces back by taking pole position for the - facebook.com facebook Doppietta McLaren nella Sprint di Miami, Leclerc terzo Lando Norris vince la Sprint, Piastri e Leclerc superano Antonelli e chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. x.com