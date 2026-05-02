F1 Miami doppietta McLaren nella Sprint Terzo Leclerc su Ferrari Penalità per Antonelli che finisce sesto

A Miami, la Sprint di Formula 1 ha visto la doppietta della squadra McLaren, con i piloti che hanno conquistato i primi due posti. Terzo si è classificato il pilota sulla Ferrari, mentre un altro concorrente è stato penalizzato e ha terminato la corsa in sesto posizione. Dopo le prime gare dell’anno dominate dalla Mercedes, questa tappa ha riportato una diversa gerarchia in classifica.

Miami (Stati Uniti) 2 maggio 2026 – Dopo il dominio Mercedes dei primi tre Gran Premi, a Miami sembra di essere tornati indietro nel tempo. Lando Norris ama il tracciato della Florida e conquista la vittoria nella gara sprint, riportando la McLaren davanti a tutti. Oscar Piastri fa la sua parte e completa l'uno-due papaya, mentre Charles Leclerc flirta solo con la seconda posizione e conclude terzo la sua gara sprint. Difficoltà invece in casa Mercedes: il passo c'è, ma si fatica a metterlo in pista, portando anche a errori. Uno grave lo commette Kimi Antonelli, il quale terminerebbe terzo, ma si deve accontentare del sesto posto a fine gara, per la penalità subita per aver superato i track-limits ben 4 volte.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Miami, doppietta McLaren nella Sprint. Terzo Leclerc su Ferrari. Penalità per Antonelli che finisce sesto Notizie correlate Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc, penalità per Antonelli F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzoA giudicare dal risultato della sprint race di Miami, il mese di pausa forzata dovuto alla cancellazione delle gare in Arabia Saudita e Bahrain è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: F1, bene le Ferrari nelle libere di Miami. Leclerc primo, Hamilton 4° davanti a Antonelli; F1: Miami; Norris vince la gara sprint, terza la Ferrari di Leclerc; F1 | Gara Sprint GP Miami 2026: Lando Norris vince, è doppietta McLaren; F1 GP Miami 2026: Antonelli orari, favoriti, classifica. Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo LeclercSul tracciato della Florida il campione del mondo in carica Lando Norris ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Sul podio la Ferrari di Charles ... lapresse.it GP Miami, Sprint: doppietta McLaren, Antonelli penalizzato. Leclerc a podioCharles Leclerc si è piazzato al terzo posto nella gara Sprint di Miami: tornano alla grande le McLaren con una doppietta, Antonelli viene penalizzato ... sportface.it F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzo - facebook.com facebook Doppietta McLaren nella Sprint di Miami, Leclerc terzo Lando Norris vince la Sprint, Piastri e Leclerc superano Antonelli e chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. x.com