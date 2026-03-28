F1 seconda pole consecutiva per Antonelli in Giappone Leclerc 4° Hamilton 6°

In Giappone, il pilota ha conquistato la seconda pole position consecutiva in Formula 1, mantenendo la posizione di testa nelle qualifiche. Leclerc si è classificato quarto, mentre Hamilton si è posizionato sesto. Dopo aver ottenuto la prima vittoria in carriera, il pilota ha dimostrato ancora una volta di essere tra i più veloci sul circuito.

Dopo la grande gioia della prima vittoria in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli riesce in un’impresa ancora più difficile, portare a casa la seconda pole position consecutiva. Il giovane pilota bolognese rifila tre decimi di secondo al leader della classifica piloti George Russell e partirà dalla prima posizione nel Gran Premio del Giappone. Alle spalle delle due Mercedes, la battaglia tra Ferrari e McLaren vede spuntarla Oscar Piastri, che resiste alla rimonta nel finale di Charles Leclerc. In terza fila il campione del mondo Lando Norris e Lewis Hamilton ma a fare notizia è soprattutto l’eliminazione al Q2 di Max Verstappen, che negli ultimi quattro anni era stato il più veloce di tutti sul tracciato di Suzuka. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, seconda pole consecutiva per Antonelli in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6° Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: Antonelli in pole con margine su Russell! Leclerc in seconda fila, Hamilton in terzaCalato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Gp del Giappone di F1, le qualifiche: si inizia, Kimi Antonelli in lotta per la pole. Leclerc e Hamilton inseguonoIl pilota della Williams non riesce a portarsi nella top 15, al momento sarebbe eliminato L'azzurro della Mercedes gira praticamente come... Contenuti utili per approfondire F1 seconda pole consecutiva per... Temi più discussi: Formula 1, Kimi Antonelli conquista la seconda pole consecutiva in Giappone; Formula 1, Gp Giappone: Mercedes favorita con Russell, Ferrari cerca il riscatto a Suzuka; Scommesse Formula 1, Gp Giappone: Mercedes ancora favorita, Russell a 1,65 su Snai. La Ferrari sfida il tabù Suzuka; F1, Gp Giappone: la Ferrari contro il tabù Suzuka, a 10,00 il colpo delle Rosse dopo 22 anni. LIVE F1 GP Giappone, qualifiche in diretta: Antonelli in pole, Leclerc in seconda filaLa diretta delle qualifiche del GP Giappone della Formula 1 2026: Leclerc e Hamilton in pista per la pole. Gli aggiornamenti giro per giro. fanpage.it Diretta live qualifiche Gp Giappone: acuto Leclerc in Q1 davanti alle Mercedes, eliminato BearmanLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it la Repubblica. . Kimi Antonelli partirà dalle pole anche nel Gp del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka il pilota italiano della Mercedes è stato il più veloce precedendo il compagno di squadra George Russell, leader del mo - facebook.com facebook Pole abbastanza netta di Kimi Antonelli a Suzuka, rispunta Piastri davanti alle Ferrari. Nelle prime 3 qualifiche il problema più significativo della Ferrari é che non riesce a migliorare quei 3 decimi tra Q2 e Q3 #AutoRacer x.com