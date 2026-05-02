Durante la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale di Formula 1 2026, il pilota ha ottenuto la quinta posizione. Ha commentato che la vettura è migliorata rispetto alle precedenti sessioni, ma si trova ancora a mezzo secondo dai primi classificati. La gara si svolge in un circuito cittadino, con le qualifiche che determinano la griglia di partenza del Gran Premio.

Max Verstappen centra la quinta posizione nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota quattro volte campione del mondo ha mosso passi in avanti rispetto alle notevoli difficoltà di inizio anno, conquistando una terza fila importante, precedendo George Russell. Il miglior tempo nella Sprint Qualifying porta la firma di Lando Norris che ha messo a segno il tempo di 1:27.869 davanti ad Andrea Kimi Antonelli per 222 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 239 mentre è quarto Charles Leclerc a 370. Quinta posizione proprio per Max Verstappen con un distacco di 592 millesimi, sesta per George Russell a 624 mentre in settima troviamo Lewis Hamilton a 749.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “La vettura è migliorata ma siamo ancora a mezzo secondo dai primi…”

F1, Max Verrstappen chiude 3° nel GP del Brasile ed elogia Kimi Antonelli: Sono fiero di lui

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