Test F1 2026 | Max Verstappen domina la prima sessione a Bahrain Piastri secondo

Max Verstappen ha preso il comando nella prima sessione di test a Bahrain. Il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo, lasciando dietro di sé Oscar Piastri. La mattina è servita principalmente a raccogliere dati e a verificare le corrispondenze tra pista e simulatore. Le prove sono ancora in corso, ma già si vede chi potrebbe essere in forma per la nuova stagione.

Nel Bahrain, la sessione mattutina delle prove pre-stagionali ha privilegiato la raccolta dati, con un focus su correlazioni tra pista e simulatore e su test di aerodinamica attiva lungo i quattro rettilinei del tracciato. L'obiettivo principale è stato comprendere comportamenti aerodinamici e affidabilità delle configurazioni, più che puntare a prestazioni singole. Durante le prime ore, sono stati predisposti numerosi rastrelli dietro le ruote anteriori e davanti a quelle posteriori, segno di un lavoro intenso su flussi e correnti d'aria. L'attività ha prevalso sull'ottenimento di tempi veloci, concentrandosi sull'analisi della correlazione tra dati reali e simulazione, oltre che su test di aerodinamica attiva impiegabili nei rettilinei del tracciato di Sakhir.

