F1 Lewis Hamilton | Settimana positiva di test la SF-26 ha dato sensazioni buone

Lewis Hamilton ha dichiarato che i test di questa settimana sono stati positivi, poiché la sua Mercedes SF-26 ha mostrato sensazioni promettenti durante le prove. La squadra di Brackley ha raccolto dati utili, concentrandosi sulla messa a punto dell’auto prima dell’inizio del campionato in Australia. Nel frattempo, la Ferrari ha concluso con un risultato soddisfacente la prima fase di test ufficiali in Bahrain, testando nuove soluzioni tecniche e raccogliendo informazioni preziose per la stagione 2026.

Bilancio positivo in casa Ferrari al termine della prima finestra di Test ufficiali in Bahrain verso il Mondiale 2026, che comincerà ad inizio marzo in Australia. Quest'oggi Lewis Hamilton ha percorso 149 giri della pista di Sakhir, attestandosi in terza posizione assoluta nella classifica di giornata dietro solamente ai due piloti Mercedes con un distacco di mezzo secondo dal miglior tempo di Kimi Antonelli. Considerando anche le prime due giornate di attività per entrambi i piloti, la Scuderia di Maranello ha totalizzato nel complesso 423 giri con la nuova SF-26 raccogliendo dati preziosi sull'affidabilità e sul funzionamento della vettura.

