Siamo solamente fra la seconda e la terza gara del Mondiale 2026, ma in casa Ferrari si potrebbe già presentare un nodo da sciogliere relativamente al 2027. È d’obbligo usare il condizionale, perché i dettagli degli accordi sono sconosciuti al pubblico. Cionondimeno, quanto accaduto tra Melbourne e Shanghai propone un tema da approfondire. La questione è semplice. Cosa deciderà di fare il Cavallino Rampante con i propri piloti? Il punto è che Oliver Bearman ha cominciato il 2026 in maniera convincente, avendo chiuso settimo in Australia e quinto in Cina. Non è un mistero come il giovanissimo britannico, classe 2005, abbia l’avvenire dipinto di Rosso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la Ferrari potrà fare una scelta tra Hamilton e Bearman? O decide Lewis? Ubi maior, minor cessat.

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