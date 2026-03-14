F1 GP Cina | orari Tv griglia di partenza e scheda del circuito di Shanghai

La seconda gara della stagione di F1 si terrà a Shanghai, con i piloti pronti a scendere in pista sul circuito cinese. La corsa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e disponibile in streaming su NOW, mentre TV8 proporrà la differita. Gli orari di partenza e la griglia di partenza sono stati già annunciati, e il circuito di Shanghai accoglie nuovamente i piloti per questa tappa.

Il primo weekend con la Sprint del campionato del mondo di Formula 1 2026 è pronto al suo atto decisivo. Dopo la corsa breve da 19 giri e le qualifiche, è giunta l'ora della seconda gara vera e propria della stagione, ovvero il Gran Premio della Cina, in programma domenica 15 marzo sul circuito di Shanghai. Come già visto in Australia e nelle altre sessioni di questo weekend, la Mercedes parte sempre con i favori del pronostico, con Andrea Kimi Antonelli che in qualifica è riuscito a staccare un tempo migliore rispetto a quello di George Russell, suo compagno di squadra, e conquistare così la prima pole position in carriera in F1 a soli 19 anni e mezzo, il più giovane di sempre nella storia della massima categoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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