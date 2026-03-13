LIVE F1 oggi le qualifiche sprint del GP Cina | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari per la mini-pole

Oggi si svolgono le qualifiche sprint del GP Cina di Formula 1 a Shanghai, con la Ferrari che si confronta con la Mercedes per la mini-pole. La gara viene trasmessa in diretta su TV8 e Sky, e disponibile anche in streaming. Gli appassionati possono seguire l’evento in tempo reale, mentre le squadre preparano le proprie strategie in vista della corsa.

La diretta delle qualifiche sprint del GP Cina della Formula 1 2026: Ferrari sfida Mercedes a Shanghai. Gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

LIVE F1, le qualifiche del GP Australia: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la poleLa diretta delle qualifiche del GP Australia della Formula 1 2026: Leclerc e Hamilton in pista per la pole.

Leggi anche: F1 Gp Cina: gli orari e dove vedere in diretta qualifiche, Sprint e gara a Shanghai (Sky, Now e TV8)

F1, GP degli Stati Uniti: gli highlights della Sprint della gara di Austin, Texas

Una raccolta di contenuti su LIVE F1 oggi le qualifiche sprint del...

Temi più discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying; F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming; GP di Cina 2026: tutti i dettagli su dove vedere la Formula 1 in diretta e in replica.

Oggi le Prove Libere e Qualifiche Sprinti F1 in Cina – Orari TV Sky e differita TV8La Formula 1 torna subito in pista con il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento della stagione e primo weekend con formato Sprint. Oggi, venerdì 13 marzo, il programma prevede una sola ... f1ingenerale.com

Gli orari delle prove libere e qualifica sprint del GP della Cina e dove vedere la F1 oggi in tvSi torna in pista a meno di una settimana dal debutto mondiale. La Ferrari utilizzerà l’ala posteriore rotante per colmare il gap dalla Mercedes. In Cina la prima delle sei sprint stagionali ... msn.com

F1 - FP CINA, RUSSELL ED ANTONELLI I PIÙ VELOCI, SEGUONO MCLAREN E FERRARI #MemasGP #F1 #ChineseGP - facebook.com facebook

Gara Sprint in Cina, banco di prova per la nuova Ferrari: le quote x.com