F1 George Russell | Qualifiche molto negative sorpreso da McLaren e Ferrari

La Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026 si è conclusa con la pole position di Lando Norris. Tra i piloti presenti, George Russell ha commentato le qualifiche come molto negative, esprimendo sorpresa per le performance di McLaren e Ferrari. La sessione ha visto quindi una sorprendente posizione di partenza per Norris, mentre Russell ha evidenziato le difficoltà incontrate durante le prove.

Si è conclusa con la pole position di Lando Norris la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, il campione del mondo in carica ha riportato la McLaren ai livelli della passata stagione, firmando il crono di 1:27.869 ed ottenendo la prima partenza al palo dell’anno. Di fianco al britannico, nella Sprint Race di domani, ci sarà il leader del campionato Andrea Kimi Antonelli. L’italiano si è piazzato in seconda posizione, a 222 millesimi dalla vetta. Completa la top 3 l’altra McLaren di Oscar Piastri, a 239 millesimi dal compagno di squadra. Non è stata una qualifica brillante quelle di George Russell che scatterà domani dalla sesta casella.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Qualifiche molto negative, sorpreso da McLaren e Ferrari” Notizie correlate F1, George Russell: “Nel complesso un buon venerdì, sorpreso dalla McLaren”Si conclude con la migliore prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terzo... F1, qualifiche amare per la Ferrari al GP Australia: pole alla Mercedes di George RussellLeclerc si posiziona al quarto posto, settimo invece il compagno di scuderia Hamilton. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: F1, George Russell: Qualifiche molto negative, sorpreso da McLaren e Ferrari; Norris il più veloce, Kimi 2°: gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Sprint a Miami; F1 Miami, Qualifiche Sprint: pole Norris, Kimi 2° davanti a Piastri e Leclerc - Risultati - Formula 1; F1, orari GP Miami 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming. F1, George Russell: Qualifiche molto negative, sorpreso da McLaren e FerrariSi è conclusa con la pole position di Lando Norris la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito ... oasport.it Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026: Norris precede Antonelli. Leclerc non brilla, Russell in terza filaNelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire ... oasport.it F1, George Russell verso il GP di Miami: “Il cambio di regolamento Penso sia ridicolo…” - x.com George #Russell vuole un confronto leale e pulito: "Grandi campioni hanno fatto gamesmanship. Io voglio restare me stesso e vincere in modo dignitoso". In pieno stile Lewis #Hamilton. Il britannico risponde al commento di Coulthard ai microfni della ’CNN’. # - facebook.com facebook