F1 qualifiche amare per la Ferrari al GP Australia | pole alla Mercedes di George Russell

Durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia di Formula 1, la Mercedes di George Russell ha ottenuto la pole position, lasciando la Ferrari con Leclerc in quarta posizione e Hamilton in settima. La sessione si è conclusa senza grandi sorprese, con i tempi che hanno confermato la competitività delle scuderie. La gara si terrà domani.

Leclerc si posiziona al quarto posto, settimo invece il compagno di scuderia Hamilton. Domani la gara Partenza complicata per la Ferrari nel primo weekend del Mondiale di Formula 1. Le qualifiche del Gran Premio d'Australia, disputate oggi a Melbourne, hanno visto il netto dominio della Mercedes, con la pole position conquistata da George Russell davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Un risultato che evidenzia fin da subito un gap importante rispetto alla concorrenza. Alle spalle delle due Mercedes si è inserita la Red Bull di Isack Hadjar, mentre la migliore delle Ferrari è stata quella di Charles Leclerc, quarto con un ritardo superiore agli otto decimi dal tempo di Russell.