Ex Reggiani giù i capannoni tessili a sud | al via le demolizioni
Sono iniziati i lavori di demolizione di oltre 40.000 metri quadrati di capannoni tessili nel quartiere a sud della città, lungo la Roggia Serio. Le operazioni riguardano le strutture ex Reggiani, mentre gli edifici storici di Bergonzo sono stati esclusi dall’intervento. Sul futuro dell’area, continua il confronto tra le parti riguardo al progetto di riqualificazione.
LA DEMOLIZIONE. Intervento su oltre 40mila metri quadri lungo la Roggia Serio. Salvi gli edifici storici di Bergonzo, mentre prosegue il confronto sul masterplan dell’area a Bergamo. Prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori di demolizione della parte sud dell’area ex Reggiani di via Legrenzi a Bergamo, di proprietà della società riconducibile a Francesco Manzi, interesseranno i capannoni degli ex reparti tessili posti più a ridosso della Roggia Serio per una superficie di oltre 40 mila metri quadri. Una demolizione già iniziata nei mesi scorsi sull’area a nord, acquisita a fine dell’anno scorso dalla Crs Impianti e Costruzioni ma che,...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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