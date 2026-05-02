Una riunione dedicata alla questione dell’Ex-Colorificio Migliavacca ha attirato numerosi cittadini, con tutte le sedie al centro della sala occupate. Durante l’incontro si è discusso della preoccupazione del Morla riguardo a possibili effetti sull’area e si è confermato che non verrà realizzato il collegamento della pista ciclabile con i giardini della Carrara. La partecipazione della comunità ha evidenziato un forte interesse sul tema.

Bergamo. Le sedie posizionate al centro della sala sono tutte occupate, sintomo di una grande volontà partecipativa da parte della comunità. Informare e confrontarsi con i cittadini sul progetto di riqualificazione dell’ ex colorificio Migliavacca: questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto giovedì 30 aprile nel Centro Risorse Educative Valtesse Valverde. L’area centro del dibattito, di circa 9.000 metri quadri, si trova in Via Sauro in Conca Fiorita. Ad oggi, la proposta di Piano attuativo prevede: tre palazzine residenziali, un edificio con alloggi dedicati all’edilizia convenzionata e spazi per la comunità, con affaccio su un parco di 2.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Ex-Colorificio Migliavacca, preoccupa il Morla e non ci sarà il collegamento della pista ciclabile con i giardini della Carrara.

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