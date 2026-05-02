È in programma la realizzazione di un nuovo polo tra il verde e le abitazioni giovani nell’area dell’ex Colorificio Migliavacca. Il progetto prevede la creazione di un parco che interesserà la zona di Conca Fiorita, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità per i residenti. Sono state adottate misure specifiche per proteggere le nuove abitazioni dalle piene del fiume Morla.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo parco la vivibilità di Conca Fiorita?. Quali misure proteggeranno le nuove case dalle piene del Morla?. Come sarà garantito l'accesso alle case a prezzi convenzionati?. Come si collegherà il nuovo percorso ciclabile alla Greenway?.? In Breve Tre palazzine private da 4.300 metri quadri con 87 box interrati.. 660 metri quadri per edilizia convenzionata tra vendita e locazione.. Parco pubblico di 2.500 metri quadri e percorso ciclabile lungo il Morla.. Vasche di laminazione e dislivello di 1,50 metri per sicurezza idraulica.. Giovedì 30 aprile, le sedie occupate nel Centro Risorse Educative Valtesse Valverde hanno segnato il dibattito sulla riqualificazione dell’ex Colorificio Migliavacca in via Sauro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Colorificio Migliavacca: nasce un polo tra verde e case giovani

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