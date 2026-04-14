Il Comune di Bergamo ha avviato la fase di consultazione riguardo al progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Migliavacca, che prevede la realizzazione di nuove abitazioni e di una pista ciclabile. Sono stati invitati a partecipare le Reti di quartiere e i residenti, mentre i permessi necessari saranno concessi prossimamente. I lavori di realizzazione sono previsti per una durata di circa due anni.

IL PROGETTO. Il Comune apre la fase di consultazione con la presentazione del progetto alle Reti di quartiere e ai residenti. Previste quattro palazzine, tra le opere pubbliche un parcheggio. Il piano è stato presentato dalla società «Giallo Acquario» lo scorso settembre ed è ora in fase di adozione da parte del Comune. Con il deposito della proposta da parte dell’operatore, come previsto dal nuovo Pgt (e da una legge regionale), la Giunta dà avvio al percorso partecipativo con il primo incontro tra fine aprile e i primi di maggio: «Il primo step consiste nel presentare il progetto alle Reti di quartiere di Conca Fiorita e Borgo Santa Caterina, ma il percorso si aprirà a tutti i residenti, faremo alcune iniziative per pubblicizzare gli incontri – spiega l’assessore alla Partecipazione e Reti di quartiere Claudia Lenzini -.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, case e ciclabile nell’ex Migliavacca. Presto i permessi, due anni di lavori

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